Кирилл Резуненко стал заместителем главы Краснодара

Новый замглавы имеет два высших образования и является выпускником Кубанского государственного университета. Последние 28 лет Кирилл Резуненко проходил службу по контракту в Вооруженных силах России. За военную службу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.