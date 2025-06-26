Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане введут уголовное наказание за сталкинг и принуждение к браку

В Уголовном кодексе появились новые статьи.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 26 июн — Sputnik. Сенат Казахстана одобрил новые нормы по вопросам оптимизации уголовного законодательства.

Теперь за такие явления, как сталкинг, принуждение к браку и дропперство нарушителям грозит реальный срок.

В сенате перечислили подробности новых норм, это:

сталкинг — навязчивое незаконное преследование, вызвавшее вред;

  • принуждение к вступлению в брак;
  • дропперство — передача платежных средств для мошеннических — операций;
  • создание помех управлению воздушным судном (в т.ч. с помощью лазеров и БПЛА);
  • незаконная деятельность банков, микрофинансовых и коллекторских организаций;
  • незаконный оборот дериватов редких и исчезающих животных и растений — с разграничением ролей (охотник, хранитель и т. п.).

Предусмотрено ужесточение ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.

Альтернатива пожизненному заключению для отдельных категорий:

  • несовершеннолетние — 15−20 лет;
  • женщины;
  • лица с инвалидностью I-II группы;
  • мужчины 63+ от 20 до 25 лет.

Установление сроков погашения судимости:

  • за тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека — до 8 лет;
  • за особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека — до 10 лет.

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК):

  • запрет регистрации дел в Едином реестре досудебных расследований без подтвержденной налоговой проверки или судебного рассмотрения;
  • доступ адвокатов к материалам дел с возможностью копирования процессуальных документов;
  • дистанционная очная ставка, объединение процессуальных действий в один протокол обвинения и электронный формат дел по умолчанию;
  • досудебное расследование по месту жительства потерпевшего — при онлайн-преступлениях.

А также введение определения «параллельное финансовое расследование» с 2027 года.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше