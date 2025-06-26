В Казахстане введут уголовное наказание за сталкинг и принуждение к браку

АСТАНА, 26 июн — Sputnik. Сенат Казахстана одобрил новые нормы по вопросам оптимизации уголовного законодательства.
Теперь за такие явления, как сталкинг, принуждение к браку и дропперство нарушителям грозит реальный срок.
В сенате перечислили подробности новых норм, это:
сталкинг — навязчивое незаконное преследование, вызвавшее вред;
- принуждение к вступлению в брак;
- дропперство — передача платежных средств для мошеннических — операций;
- создание помех управлению воздушным судном (в т.ч. с помощью лазеров и БПЛА);
- незаконная деятельность банков, микрофинансовых и коллекторских организаций;
- незаконный оборот дериватов редких и исчезающих животных и растений — с разграничением ролей (охотник, хранитель
и т. п.).
Предусмотрено ужесточение ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.
Альтернатива пожизненному заключению для отдельных категорий:
- несовершеннолетние — 15−20 лет;
- женщины;
- лица с инвалидностью I-II группы;
- мужчины 63+ от 20 до 25 лет.
Установление сроков погашения судимости:
- за тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека — до 8 лет;
- за особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека — до 10 лет.
Уголовно-процессуальный кодекс (УПК):
- запрет регистрации дел в Едином реестре досудебных расследований без подтвержденной налоговой проверки или судебного рассмотрения;
- доступ адвокатов к материалам дел с возможностью копирования процессуальных документов;
- дистанционная очная ставка, объединение процессуальных действий в один протокол обвинения и электронный формат дел по умолчанию;
- досудебное расследование по месту жительства потерпевшего — при онлайн-преступлениях.
А также введение определения «параллельное финансовое расследование» с 2027 года.
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