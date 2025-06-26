Эксперты рассказали, о чем говорит декларация гаагского саммита НАТО

Увеличение расходов на оборону
Россия упоминается в коммюнике один раз в качестве обоснования повышения расходов на оборону до 5% от ВВП каждого члена альянса. Повышать расходы планируется в течение ближайших десяти лет.
Политолог Малек Дудаков пишет, что повышение расходов на оборону до 5% от ВВП может остаться лишь на бумаге.
Политолог Марат Баширов считает, что если кто-то из европейских стран уже сейчас захочет увеличить закупки американского оружия, то США возражать не будут. «Но сегодня 25-й год и все перевернется еще сто раз, а Трамп увозит это решение, представляя его как победу, конечно умалчивая про срок реализации», — уверен эксперт.
Изменилась и риторика в отношении России. «Яркие, жесткие и бескомпромиссные эпитеты, которые применялись в отношении Москвы в 2024 году, в 2025 году не использовались», — отмечает политолог Чеснаков. Дудаков, в свою очередь, отмечает, что планы европейцев ужесточить санкции против России не увенчались успехом — команда Трампа это не поддержала. Про тарифные войны вообще лишний раз не вспоминали, напоминает эксперт.
Вступление Украины в НАТО и военная поддержка страны
В документе смягчены формулировки по вопросу вступления Украины в альянс. Это уже не подается как неминуемый и необратимый процесс. Более того, конкретика по этому вопросу отсутствует в итоговом коммюнике.
«Примечательны формулировки относительно поддержки Украины. Киев это будет продавать как “военная помощь Украине теперь вплетена в военные расходы стран НАТО”, но это лукавство. На самом деле, странам НАТО дали опцию записать всю военную помощь Украине в собственные военные расходы (произвести квази-списание), чтобы планка в 5% от ВВП была взята хотя бы частью участников объединения», — рассказывает Алексей Чеснаков.
Марат Баширов уверен, что механизм «снятия Украины с довольствия» явно продавили американцы, и это определенное решение на перспективу, которое могут задействовать при необходимости. Стало понятно, что если поддержка Украины будет продолжена, то явно без прямого участия США. Политолог Дудаков указывает, что Трамп сам признал, что новые ракеты для ПВО нужнее сейчас Америке и Израилю.
Общая атмосфера на саммите НАТО
Нужно всем вместе строить хорошую мину при плохой игре — так охарактеризовал настрой участников саммита НАТО политолог Малек Дудаков. При этом не всем удалось сохранить дружелюбную обстановку. Эксперт напомнил, что Трамп пригрозил двойными тарифами странам вроде Испании, если они не согласятся поднять свои военные траты.
Все прошло максимально быстро и коротко, чтобы Трамп не успел сорваться и улететь — так описывает атмосферу на саммите НАТО член Совета по внешней и оборонной политике России Александр Носович. Участники саммита по большей части пытались вести себя сдержанно. Все было направлено на то, что чтобы Трамп не рассвирепел, не разругался со всеми и не улетел. «А ведь хорошо когда-то было сказано про смерть мозга НАТО. Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар», — резюмирует эксперт.