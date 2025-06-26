Эксперты рассказали, о чем говорит декларация гаагского саммита НАТО

Все прошло максимально быстро и коротко, чтобы Трамп не успел сорваться и улететь — так описывает атмосферу на саммите НАТО член Совета по внешней и оборонной политике России Александр Носович. Участники саммита по большей части пытались вести себя сдержанно. Все было направлено на то, что чтобы Трамп не рассвирепел, не разругался со всеми и не улетел. «А ведь хорошо когда-то было сказано про смерть мозга НАТО. Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар», — резюмирует эксперт.