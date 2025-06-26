В Воронежской области ищут новых восемь судей

В нашем регионе ждут заявки на должности:
- председателя Панинского райсуда;
- судьи Нововоронежского городского округа;
- двух судей Богучарского райсуда;
- мирового судьи судебного участка № 5 в Железнодорожном районе Воронежа;
- мирового судьи судебного участка № 1 в Россошанском районе области;
- мирового судьи судебного участка № 4 в Панинском районе области;
- мирового судьи судебного участка № 3 в Богучарском районе области.
Претенденты на вакантные должности должны принести документы до 25 июля 2025 года в кабинет 331 Воронежского областного суда, расположенного на проспекте Революции, 14А.