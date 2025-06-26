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В Воронежской области ищут новых восемь судей

Квалификационная коллеги судей Воронежской области объявила об открытии вакантных должностей в районные суды.

В нашем регионе ждут заявки на должности:

  • председателя Панинского райсуда;
  • судьи Нововоронежского городского округа;
  • двух судей Богучарского райсуда;
  • мирового судьи судебного участка № 5 в Железнодорожном районе Воронежа;
  • мирового судьи судебного участка № 1 в Россошанском районе области;
  • мирового судьи судебного участка № 4 в Панинском районе области;
  • мирового судьи судебного участка № 3 в Богучарском районе области.

Претенденты на вакантные должности должны принести документы до 25 июля 2025 года в кабинет 331 Воронежского областного суда, расположенного на проспекте Революции, 14А.