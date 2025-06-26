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Премьер Нидерландов раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против России будет сильным, так как он затронет банки.

Источник: © РИА Новости

«Я думаю, что такой пакет санкций, как этот 18-й пакет, действительно довольно сильный. Ведь он, среди прочего, затрагивает банки», — заявил Схоф журналистам по прибытии на саммит ЕС. Трансляция велась на сайте ЕК.

В понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели.

Ранее агентство Блумберг передавало, что следующий пакет санкций ЕС против РФ, как ожидается, будет включать запрет на использование инфраструктуры «Северных потоков», а также отключение ряда банков от системы SWIFT.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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