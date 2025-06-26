Лукашенко привел пример Зюганова, сказав о его инициативах

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадию Зюганову, сообщила пресс-служба президента.
Глава Компартии РФ 26 июня отмечает свое 81-летие. И белорусский лидер в своем поздравлении назвал высоким примером беззаветного служения Отечеству многогранную плодотворную деятельность российского политика. Лукашенко заметил, что инициативы Зюганова связаны с усилением внутренней стабильности, экономической мощи и международного авторитета России.
Также глава Беларуси назвал Геннадия Зюганова убежденным патриотом, который верен идеалам интернационализма и социального прогресса.
— Вы вносите неоценимый вклад в дело укрепления дружбы между нашими братскими народами, — подчеркнул белорусский лидер.
Еще в этот день Александр Лукашенко обратился к прокурорским работникам, напомнив о принципе неотвратимости наказания.