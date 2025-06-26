Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко привел пример Зюганова, сказав о его инициативах

Лукашенко сказал главе Компартии РФ Зюганову об усилении внутренней стабильности.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадию Зюганову, сообщила пресс-служба президента.

Глава Компартии РФ 26 июня отмечает свое 81-летие. И белорусский лидер в своем поздравлении назвал высоким примером беззаветного служения Отечеству многогранную плодотворную деятельность российского политика. Лукашенко заметил, что инициативы Зюганова связаны с усилением внутренней стабильности, экономической мощи и международного авторитета России.

Также глава Беларуси назвал Геннадия Зюганова убежденным патриотом, который верен идеалам интернационализма и социального прогресса.

— Вы вносите неоценимый вклад в дело укрепления дружбы между нашими братскими народами, — подчеркнул белорусский лидер.

Еще в этот день Александр Лукашенко обратился к прокурорским работникам, напомнив о принципе неотвратимости наказания.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше