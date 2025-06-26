Лукашенко привел пример Зюганова, сказав о его инициативах

Глава Компартии РФ 26 июня отмечает свое 81-летие. И белорусский лидер в своем поздравлении назвал высоким примером беззаветного служения Отечеству многогранную плодотворную деятельность российского политика. Лукашенко заметил, что инициативы Зюганова связаны с усилением внутренней стабильности, экономической мощи и международного авторитета России.