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Ашимбаев прокомментировал слухи о внеочередных выборах в Парламент

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах верхней палаты 26 июня 2025 года рассказал, что нет обоснований для проведения внеочередных выборов в Парламент, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Представители СМИ уточнили, планируются ли внеочередные выборы депутатов палат Парламента.

«Я не могу сказать, что много таких разговоров ходит — кто-то, может быть, и распространяет такую информацию. Но, как вы видите, каких-либо оснований говорить о том, что будут досрочные выборы, — нет. Парламент работает в соответствии с нашей законодательной повесткой. Мы рассмотрели очень важные законы в рамках этой сессии, они направлены на реализацию реформ нашего президента», — озвучил Маулен Ашимбаев.

Также он ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли объединение палат Парламента.

«Время от времени в интернет-пространстве поднимаются такие вопросы. Но, честно говоря, мне бывает смешно читать такие оценки, скажем так, экспертов. Вы видите, что две палаты эффективно взаимодействуют и какую работу мы проводим. Работаем, взаимодействуем. Улучшается и качество наших законов», — сказал спикер Сената.

17 июня 2025 года первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил, что не видит никаких оснований для внеочередных выборов в Парламент.