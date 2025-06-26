Ашимбаев прокомментировал слухи о внеочередных выборах в Парламент

«Я не могу сказать, что много таких разговоров ходит — кто-то, может быть, и распространяет такую информацию. Но, как вы видите, каких-либо оснований говорить о том, что будут досрочные выборы, — нет. Парламент работает в соответствии с нашей законодательной повесткой. Мы рассмотрели очень важные законы в рамках этой сессии, они направлены на реализацию реформ нашего президента», — озвучил Маулен Ашимбаев.