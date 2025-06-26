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Житель Новосибирской области пожаловался на депутатов из Барабинска за мат и хамство

Житель Барабинска подал жалобу в прокуратуру после просмотра записи июньской сессии местных депутатов.

Источник: Reuters

Его возмутило поведение главы администрации Романа Боброва и председателя Совета депутатов Сергея Иванова, которые, по его словам, грубо нарушали регламент и допускали нецензурные выражения.

— Я впервые смотрел сессию и ожидал увидеть деловое обсуждение городских проблем. Но вместо этого стал свидетелем откровенного хамства и мата. Такое поведение порочит их должности, — рассказал анонимный заявитель изданию «Прецедент».

Депутат Константин Терещенко подтвердил, что его коллеги неоднократно перебивали выступающих и срывали работу сессии. — Регламент чётко прописывает правила проведения заседаний, но они его игнорируют. Это мешает принимать решения по важным для города вопросам, — заявил он.

Отметим, что Иванова уже привлекали к ответственности за ограничение доступа журналистов на заседания. Кроме того, 10 июня суд обязал его и Боброва вернуть незаконно полученные премии.

В редакции уточнили, что запросили комментарии у фигурантов жалобы и дополнят материал при получении ответа.