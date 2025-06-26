Житель Новосибирской области пожаловался на депутатов из Барабинска за мат и хамство

Депутат Константин Терещенко подтвердил, что его коллеги неоднократно перебивали выступающих и срывали работу сессии. — Регламент чётко прописывает правила проведения заседаний, но они его игнорируют. Это мешает принимать решения по важным для города вопросам, — заявил он.