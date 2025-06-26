Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илан Шор заявил, что отказ суда выпустить из-под домашнего ареста главу Гагаузии Евгению Гуцул доказывает, что власти республики намеренно арестовывает защитников интересов страны.
Апелляционная палата Кишинева в среду оставила в силе решение районного суда молдавской столицы о продлении домашнего ареста главе Гагаузии. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
«Все с ног на голову в Молдавии. Воры в кабинетах, грантоеды в шоколаде, беспринципные продавцы страны у руля. А люди дела, принципиально занявшие позицию служения Родине, под арестом. Эти временщики уйдут, и уйдут скоро. Кто-то за решетку, кто-то будет забыт, кого-то сдадут нынешние хозяева», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду, что в будущем те, что поддерживает исторический путь Молдавии с ее традициями и богатым наследием предков, смогут работать на благо народа «без помех типа пришлых хапуг». «С Евгенией Гуцул сейчас каждый из нас. Своего башкана (главу автономии — ред.) поддерживает вся Гагаузия. Вместе мы ее обязательно отстоим», — подчеркнул Шор.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.