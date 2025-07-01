Опрос: как россияне относятся к ужесточению миграционной политики

С 1 апреля введено обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школу. Тестирование проводится в устной и письменной формах в зависимости от возраста ребенка. По данным Рособрнадзора, в 2025 году из 1762 поданных заявлений к экзамену были допущены 335 детей, из которых только 44 приступили к тестированию, и лишь 27 успешно его сдали. Основными причинами отказов в допуске стали неполный пакет документов, недостоверные сведения и отсутствие свободных мест в школах.