Опрос: как россияне относятся к ужесточению миграционной политики

В 2025 году в России вступили в силу новые ограничения на труд мигрантов с патентами. В ряде регионов России стали действовать запреты на работу в сфере образования, здравоохранения, социальных услуг, в пассажирских перевозках, торговле алкоголем и табаком, производстве детского питания и лекарств. Каждый регион имеет право ежегодно определять перечень видов деятельности, в которых иностранцы с патентом не могут быть заняты. Поэтому ограничения различаются в зависимости от региона.
С 5 февраля начал работать «реестр контролируемых лиц» — база МВД, куда включают иностранцев, нарушивших миграционные правила. Для таких лиц вводятся ограничения: запрет на регистрацию и покупку недвижимости, открытие банковских счетов, заключение брака, передвижение по стране и крупные траты. Также усилен контроль за финансовыми операциями и введены штрафы за оказание услуг нелегальным мигрантам.
С 1 апреля введено обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школу. Тестирование проводится в устной и письменной формах в зависимости от возраста ребенка. По данным Рособрнадзора, в 2025 году из 1762 поданных заявлений к экзамену были допущены 335 детей, из которых только 44 приступили к тестированию, и лишь 27 успешно его сдали. Основными причинами отказов в допуске стали неполный пакет документов, недостоверные сведения и отсутствие свободных мест в школах.