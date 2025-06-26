Процесс призыва в армию изменят в Казахстане

Он отметил, что после принятия закона уже не будет таких фактов, когда молодых парней забирают в армию прямо с улицы. По его словам, также не будет повесток в привычном понимании, а будут информировать только посредством SМS. Если человек проигнорирует это, то далее будет решаться вопрос в рамках Административного кодекса.