Держитесь, жители: власти Ташкента начали превращать улицу Шота Руставели в гастрономический центр

Однако у подобных проектов есть и обратная сторона. Не исключено, что аренда помещений на улице вырастет, что может вытеснить существующий мелкий бизнес. Повышенное внимание со стороны туристов и вечерняя активность могут создать неудобства для местных жителей. Есть и риск того, что в погоне за «гламуром» исчезнет аутентичность и колорит улицы, которой она славилась раньше.