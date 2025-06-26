Держитесь, жители: власти Ташкента начали превращать улицу Шота Руставели в гастрономический центр

По замыслу, эта улица должна стать одной из самых оживлённых и привлекательных точек города — как для туристов, так и для самих ташкентцев.
На Руставели хотят создать полноценную туристическую экосистему. Здесь появятся круглосуточные кафе и рестораны, торговые павильоны с уличной едой, развлекательные заведения, пешеходные зоны, современная навигация и инфраструктура. Всё это будет соответствовать международным стандартам и рассчитано не только на местных жителей, но и на иностранных гостей.
Предполагается, что благодаря проекту оживится экономика района, появятся новые рабочие места, малый бизнес получит дополнительный стимул. Ташкент сможет предложить туристам ещё одну точку притяжения, интересную и «вкусную».
Однако у подобных проектов есть и обратная сторона. Не исключено, что аренда помещений на улице вырастет, что может вытеснить существующий мелкий бизнес. Повышенное внимание со стороны туристов и вечерняя активность могут создать неудобства для местных жителей. Есть и риск того, что в погоне за «гламуром» исчезнет аутентичность и колорит улицы, которой она славилась раньше.
Проект амбициозный и потенциально полезный, если его реализация будет продумана и учтёт интересы не только туристов и инвесторов, но и местных жителей. Пока же остаётся надеяться, что «вкусная улица» не станет «горьким» местом для своих же обитателей.
Впрочем, власти обещают учитывать интересы всех сторон. Впереди — обсуждения, реализация в несколько этапов и, как надеются чиновники, рождение новой городской легенды: гастрономической улицы, в которую захочется возвращаться.