У экс-мэра Владивостока хотят изъять кинотеатр и яхт-клуб

Как сообщили источники, речь идет об изъятии в пользу государства здания яхт-клуба «Северный мол Спортивной гавани» на улице Батарейная, 3, кинотеатра «Нептун» на улице Русская, 41, а также земельных участков площадью 0,7 га и других высоколиквидных объектов.