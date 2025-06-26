У экс-мэра Владивостока хотят изъять кинотеатр и яхт-клуб

Как сообщили источники, речь идет об изъятии в пользу государства здания яхт-клуба «Северный мол Спортивной гавани» на улице Батарейная, 3, кинотеатра «Нептун» на улице Русская, 41, а также земельных участков площадью 0,7 га и других высоколиквидных объектов.
«Одновременно прокурор просит суд взыскать с ответчиков 590,2 млн рублей в счет компенсации стоимости реализованного третьим лицам имущества», — пишет «Коммерсантъ».
В материалах суда подчеркивается необходимость восстановления нарушенного бюджета и предупреждения коррупционных схем. Расследование дела продолжается, дальнейшее разбирательство решит судьбу спорных объектов.