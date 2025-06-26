Беларусь и Индия обсудили сотрудничество в сфере военного образования

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел рабочую встречу со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом на полях совещания глав оборонных ведомств стран ШОС.
«У наших государств совпадают позиции по актуальным вопросам международной безопасности. Беларусь и Индия солидарны в вопросе необходимости следования по пути диалога и дипломатии для урегулирования имеющихся конфликтов», — отметил Хренин.
В свою очередь Раджнатх Сингх обратил внимание, что двусторонние отношения Минска и Нью-Дели за три десятка лет не только укрепились, но и прошли диверсификацию направлений для сотрудничества.
Министры обороны в ходе беседы обсудили результаты работы в текущем году и дальнейшие направления для расширения взаимодействия.
«В том числе в области военного образования, и согласовали перечень мероприятий на ближайшую перспективу с упором на практическую составляющую», — отметили в пресс-службе Минобороны Беларуси.