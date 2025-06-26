Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Индия обсудили сотрудничество в сфере военного образования

Оборонные ведомства двух стран работают над расширением сотрудничества в военной сфере с упором на практическую составляющую.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел рабочую встречу со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом на полях совещания глав оборонных ведомств стран ШОС.

«У наших государств совпадают позиции по актуальным вопросам международной безопасности. Беларусь и Индия солидарны в вопросе необходимости следования по пути диалога и дипломатии для урегулирования имеющихся конфликтов», — отметил Хренин.

В свою очередь Раджнатх Сингх обратил внимание, что двусторонние отношения Минска и Нью-Дели за три десятка лет не только укрепились, но и прошли диверсификацию направлений для сотрудничества.

Министры обороны в ходе беседы обсудили результаты работы в текущем году и дальнейшие направления для расширения взаимодействия.

«В том числе в области военного образования, и согласовали перечень мероприятий на ближайшую перспективу с упором на практическую составляющую», — отметили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше