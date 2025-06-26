Ашимбаев прокомментировал встречу Назарбаева с Путиным

«Вы знаете, что Касым-Жомарт Токаев и российское руководство, российский президент Владимир Путин находятся постоянно в контакте, регулярно встречаются, проводят телефонные разговоры и работают на то, чтобы дальше укреплять наши взаимоотношения», — сказал Ашимбаев.