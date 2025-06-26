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Валентина Матвиенко прибыла в Нижний Новгород

Она прилетела в Нижний Новгород вместе с Натальей Кочановой.

Источник: пресс-служба Совета Федерации РФ

В Нижний Новгород прилетела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Валентина Матвиенко прибыла в города вместе с Натальей Кочановой, председателем Совета Республики Нацсобрания Беларуси. Они примут участие в XII Форуме регионов России и Республики Беларусь. Председатели познакомятся с молодежью двух стран, посетят выставку достижений народного хозяйства и проведут пленарное заседание с участием чиновником России и Беларуси.

«Уверен, что форум поспособствует укреплению и расширению сотрудничества между нашими государствами», — написал губернатор Никитин.

Ранее сообщалось, что форум пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 27 июня.

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