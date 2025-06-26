Валентина Матвиенко прибыла в Нижний Новгород

Валентина Матвиенко прибыла в города вместе с Натальей Кочановой, председателем Совета Республики Нацсобрания Беларуси. Они примут участие в XII Форуме регионов России и Республики Беларусь. Председатели познакомятся с молодежью двух стран, посетят выставку достижений народного хозяйства и проведут пленарное заседание с участием чиновником России и Беларуси.