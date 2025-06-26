Валентина Матвиенко прибыла в Нижний Новгород

В Нижний Новгород прилетела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Валентина Матвиенко прибыла в города вместе с Натальей Кочановой, председателем Совета Республики Нацсобрания Беларуси. Они примут участие в XII Форуме регионов России и Республики Беларусь. Председатели познакомятся с молодежью двух стран, посетят выставку достижений народного хозяйства и проведут пленарное заседание с участием чиновником России и Беларуси.
«Уверен, что форум поспособствует укреплению и расширению сотрудничества между нашими государствами», — написал губернатор Никитин.
Ранее сообщалось, что форум пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 27 июня.