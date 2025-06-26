Избирком увеличил число округов в Нижнем Новгороде перед выборами в думу

Согласно новой схеме, общее количество избирательных округов увеличилось с 35 до 39. Основной причиной изменений стало включение Кстовского округа в состав Нижнего Новгорода.
Теперь интересы жителей Кстова в городской думе будут представлять четыре депутата.
Также в ходе заседания были определены даты проведения выборов. Голосование пройдет в течение трех дней — с 12 по 14 сентября.
Кстовский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода включены в состав округа под номером 131.
Также сообщалось, что избрание четырех новых депутатов нижегородской думы потребует 22 млн рублей.