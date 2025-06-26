Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа и США разошлись в вопросе Украины, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Европа и США очевидно разошлись в позиции по вопросу поддержки Украины, но ЕС нуждается в Америке и хочет работать с ней как можно дольше, заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер перед началом в Брюсселе очередного саммита стран Евросоюза.

Источник: © РИА Новости

«Очевидно, что у нас больше нет единой точки зрения на Украину. И я думаю, Европа должна извлечь из этого урок, должна стратегически стать сильнее. У нас недостаточно возможностей, чтобы заменить американцев на местах. И поэтому мы зависим от них. Мы надеемся, что они будут работать с нами как можно дольше. Но, к сожалению, очевидно, что проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в Соединенных Штатах», — сказал он.

Премьер Бельгии также указал на необходимость на саммите ЕС продемонстрировать проукраинскую позицию, поскольку саммит НАТО в этом отношении оказался провальным.

«Мне жаль, что во время саммита НАТО Украина была там, но не сидела за столом переговоров. Зеленский присутствовал на неформальной части саммита, но не во время самой встречи. Я думаю, это действительно достойно сожаления. И сегодня Европа должна показать, что мы все еще на 100% с Украиной. 26 стран, за исключением Венгрии, которая не настроена проукраински, мы должны показать, что стоим за украинским народом», — сказал бельгийский премьер.

Завершившийся в среду в Гааге саммит НАТО стал самым «неукраинским» за последние три года. Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике — она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений — только упоминание о «суверенных обязательствах» отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше