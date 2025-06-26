Европа и США разошлись в вопросе Украины, заявил премьер Бельгии

Завершившийся в среду в Гааге саммит НАТО стал самым «неукраинским» за последние три года. Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике — она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений — только упоминание о «суверенных обязательствах» отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.