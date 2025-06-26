Европа и США разошлись в вопросе Украины, заявил премьер Бельгии

«Очевидно, что у нас больше нет единой точки зрения на Украину. И я думаю, Европа должна извлечь из этого урок, должна стратегически стать сильнее. У нас недостаточно возможностей, чтобы заменить американцев на местах. И поэтому мы зависим от них. Мы надеемся, что они будут работать с нами как можно дольше. Но, к сожалению, очевидно, что проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в Соединенных Штатах», — сказал он.
«Мне жаль, что во время саммита НАТО Украина была там, но не сидела за столом переговоров. Зеленский присутствовал на неформальной части саммита, но не во время самой встречи. Я думаю, это действительно достойно сожаления. И сегодня Европа должна показать, что мы все еще на 100% с Украиной. 26 стран, за исключением Венгрии, которая не настроена проукраински, мы должны показать, что стоим за украинским народом», — сказал бельгийский премьер.
Завершившийся в среду в Гааге саммит НАТО стал самым «неукраинским» за последние три года. Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике — она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений — только упоминание о «суверенных обязательствах» отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.