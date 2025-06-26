Лесть в адрес Трампа стала главным событием саммита НАТО. Что пишут СМИ

Bloomberg: политическая лесть помогает склонить Трампа к поддержке НАТО
Ради того, чтобы президент США Дональд Трамп не встал поперек НАТО на саммите военного альянса в Гааге, многим официальным лицам пришлось пойти на ухищрения. Нидерландский король Виллем-Александр и генсек НАТО Марк Рютте обменялись мнениями перед тем, как сказать речь на государственном ужине, и тщательно рассадили гостей. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, любимица Трампа, была размещена рядом с ним. Наряду с поджаренным тунцом и филе телятины, президенту США также подали немного лести.
«Сегодня я рад объявить, что НАТО уже добавило $1 трлн дополнительных расходов на оборону за последнее десятилетие, — сказал Рютте собравшимся лидерам. — Господин президент, дорогой Дональд, это благодаря тому, что вы нас подталкиваете». «Мы будем с ними до конца», — сказал сияющий Трамп по прибытии на Всемирный форум, место проведения саммита, и сел рядом с Рютте.
Совместные усилия дали свои плоды, и на следующий день Трамп проснулся в хорошем настроении, разместив пост о завтраке в «прекрасных Нидерландах» с его «замечательными» хозяевами. На единственном пленарном заседании мировым лидерам запретили выступать с речами дольше трех минут, чтобы Трамп не заскучал и не покинул мероприятие раньше. Сам он говорил восемь минут. Реальность теперь заключается в том, что бесстыдная лесть стала дипломатической стратегией для европейских лидеров в общении с Трампом.
CNN: Рютте был готов на всё, чтобы потешить самолюбие Трампа
Во время саммита НАТО Рютте заявил, что Трамп заслуживает похвалы за свои действия в отношении Ирана и НАТО, преодолев недоверие многих сторонних наблюдателей из-за своего подобострастного тона. Но по мере того, как саммит набирал обороты, росло ощущение, что он, возможно, совершил гениальный дипломатический ход. Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, не новичок в общении с Трампом: он использовал свое обаяние во время нескольких визитов в Вашингтон. Создавая образ легкого и непринужденного человека, с лица которого никогда не сходит фирменная мальчишеская улыбка, Рютте использовал свое обаяние как оружие, то же делали и другие лидеры НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон завязал бурные дружеские отношения с Трампом; президент Финляндии Алекс Стубб сблизился с ним за игрой в гольф, а премьер-министр Италии, придерживающаяся крайне правых взглядов, Джорджа Мелони заслужила репутацию своего рода сплетницы о Трампе: по словам Трампа, она «фантастическая женщина». В Гааге Рютте, казалось, был готов на всё, чтобы потешить самолюбие президента США.
Раз за разом на протяжении всего саммита комментарии Рютте разряжали обстановку вокруг Трампа. Так, после того как президент США нецензурно выразился в адрес Ирана и Израиля, Рютте ответил шуткой перед камерами всего мира. «Иногда папочке приходится употреблять крепкие выражения», — сказал он, стоя рядом с Трампом, когда президент США использовал аналогию с двумя дерущимися детьми, чтобы описать конфликт между Ираном и Израилем.
Politico: Трамп научился не беспокоиться и любить НАТО
Нынешний визит Трампа на саммит НАТО не был похож на тот, что произошел в Брюсселе в 2018 году. Тогда он начал с того, что оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича со своего пути перед групповым фото, а закончил тем, что потребовал в последнюю минуту провести экстренное заседание, на котором пригрозил лишить альянс американской поддержки, если другие страны не потратят на оборону больше.
Беспокойство по поводу настроения Трампа на саммите в этом году постепенно утихло, а затем и полностью сошло на нет. Президент, его госсекретарь и министр обороны прошли все мероприятия без скандалов, без открытых требований, в то время как союзники обещали сделать больше. И, сменив тактику с конфронтации на лесть, европейские чиновники полагают, что им наконец-то удалось склонить Трампа к согласию в отношении НАТО.
На протяжении примерно 24 часов, которые Трамп находился в Гааге, европейские лидеры делали всё возможное, чтобы угодить ему. За ужином ведущие дипломаты хвалили президента за посредничество в прекращении огня между Ираном и Израилем. Голландский король Виллем-Александр предложил президенту США остановиться в своем дворце — предложение, которое он принял. А отказавшись от длинных коммюнике и дополнительных тематических сессий, организаторы НАТО избежали потенциальных ссор по поводу деталей.
The New York Times: НАТО соглашается на значительное увеличение военных расходов
Саммит НАТО завершился 25 июня одобрением его европейскими союзниками амбициозной цели по расходам и получением от Трампа долгожданного публичного обязательства по коллективной обороне альянса. Начиная со своего первого срока, Трамп настаивал на том, чтобы союзники тратили больше на собственную оборону. После однодневной встречи в Нидерландах они согласились увеличить свои расходы на армию до 5% от своего национального дохода к 2035 году.
Эта сумма состоит из 3,5% на традиционные военные нужды, такие как войска, оружие, снаряды и ракеты, что резко выше текущей цели в 2%. Она также включает еще 1,5% на «околовоенные» проекты, такие как улучшение дорог и мостов, повышение качества неотложной медицинской помощи, усиление кибербезопасности и гражданской устойчивости.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил перед саммитом, что Испания потратит 2,1% своего ВВП на оборону, «ни больше, ни меньше». Словакия и Бельгия также намекнули, что обещание в 5% будет невозможно выполнить. Но Рютте обхитрил Испанию с помощью немного сентиментального дипломатического языка. В итоговом коммюнике говорилось, что «союзники» — а не «все союзники» — согласились на цифру в 5%.
Reuters: Европа умиротворяет Трампа невыполнимыми обещаниями
Стремясь сохранить поддержку НАТО со стороны Трампа, европейские члены альянса пообещали более чем вдвое увеличить объем средств, выделяемых ими на военные расходы. Проблема в том, что большинство из них не могут себе позволить тратить 5% от объема производства на оборону, поэтому, хотя в национальных бюджетах потребуются некоторые неприятные жертвы, также потребуется определенная изобретательность в бухгалтерском учете, чтобы направить существующие расходы на оборону.
«Они этого не достигнут», — сказал Гунтрам Вольф, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel, о цели в 5%. «Если у вас страна с большой задолженностью, вы не можете выпускать больше долговых обязательств, это означает очень сложный бюджетный выбор», — сказал он, имея в виду значительное повышение налогов или сокращение расходов, которые для этого потребуются.
Как часть политического театра, саммит в Гааге по крайней мере завоевал свою целевую аудиторию: самого Трампа. На фоне опасений по поводу его приверженности пункту о взаимной обороне НАТО он заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих европейских союзников «до конца». Хотя мало кто оспаривает тот факт, что Европе необходимо делать больше для обеспечения собственной безопасности, фиксация на целевом показателе в 5% положила конец отдельным дебатам о том, как можно было бы эффективнее использовать существующие военные бюджеты, например за счет соглашения национальных правительств о совместных закупках.