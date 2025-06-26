Лесть в адрес Трампа стала главным событием саммита НАТО. Что пишут СМИ

Во время саммита НАТО Рютте заявил, что Трамп заслуживает похвалы за свои действия в отношении Ирана и НАТО, преодолев недоверие многих сторонних наблюдателей из-за своего подобострастного тона. Но по мере того, как саммит набирал обороты, росло ощущение, что он, возможно, совершил гениальный дипломатический ход. Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, не новичок в общении с Трампом: он использовал свое обаяние во время нескольких визитов в Вашингтон. Создавая образ легкого и непринужденного человека, с лица которого никогда не сходит фирменная мальчишеская улыбка, Рютте использовал свое обаяние как оружие, то же делали и другие лидеры НАТО.