Глазьев объяснил, почему бюджет Союзного государства бывает профицитным

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Профицит бюджета Союзного государства является техническим вопросом, сказал государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев на полях форума ЕАЭС в Минске, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, бюджет Союзного государства — это смета расходов. В Союзном государстве нельзя вести какие-то затраты без постановления союзного Совета министров.
«Соответственно те мероприятия, которые не реализуются в текущем году, не могут быть замещены другими мероприятиями без изменения бюджета», — констатировал госсекретарь Союзного государства.
Глазьев добавил, что Постоянный Комитет «каждый раз выходит на Совет Министров для того, чтобы изменить приоритеты, под них подстроить бюджетное планирование в случае меняющейся ситуации».
При этом он обратил внимание, что Постком обладает ограниченными возможностями направлять сэкономленные средства на другие цели.
«Поэтому и возникает профицит. Это технический вопрос», — объяснил Глазьев.
IV Евразийский экономический форум проходит 26 и 27 июня в Минском международном выставочном центре. На мероприятия форума зарегистрировались более 2,7 тысячи человек, которые планируют принять участие в оффлайн и онлайн-формате.