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Глазьев объяснил, почему бюджет Союзного государства бывает профицитным

Средства бюджета Союзного государства направляются на реализацию совместных программ и проектов, направленных на развитие интеграции России и Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Профицит бюджета Союзного государства является техническим вопросом, сказал государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев на полях форума ЕАЭС в Минске, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, бюджет Союзного государства — это смета расходов. В Союзном государстве нельзя вести какие-то затраты без постановления союзного Совета министров.

«Соответственно те мероприятия, которые не реализуются в текущем году, не могут быть замещены другими мероприятиями без изменения бюджета», — констатировал госсекретарь Союзного государства.

Глазьев добавил, что Постоянный Комитет «каждый раз выходит на Совет Министров для того, чтобы изменить приоритеты, под них подстроить бюджетное планирование в случае меняющейся ситуации».

При этом он обратил внимание, что Постком обладает ограниченными возможностями направлять сэкономленные средства на другие цели.

«Поэтому и возникает профицит. Это технический вопрос», — объяснил Глазьев.

IV Евразийский экономический форум проходит 26 и 27 июня в Минском международном выставочном центре. На мероприятия форума зарегистрировались более 2,7 тысячи человек, которые планируют принять участие в оффлайн и онлайн-формате.

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