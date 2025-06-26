Хоценко и Файзуллин обсудили развитие строительства в Омской области

Глава региона обратил внимание министра на то, что благодаря изменениям в законодательстве к участию в программе «Формирование комфортной городской среды» допущены и города — большие и малые, и райцентры. Такое нововведение дало возможность региону подать 16 заявок, а не две или три, как было ранее.