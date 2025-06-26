Хоценко и Файзуллин обсудили развитие строительства в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным в Москве после Петербургского международного экономического форума. Во время встречи они обсудили вопросы развития жилищного строительства и благоустройства, так как регион входит в число лидеров по объему возведения жилья и принимает участие в федеральных программах.
Глава Омского Прииртышья и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации провели рабочее совещание. В разговоре они затронули тему городской среды в Омской области.
Виталий Хоценко высказался, что регион показывает наращивание вводимого в эксплуатацию жилого фонда. Так, в нынешнем 2025 году запланировано сдать не менее 900 тысяч квадратных метров жилья. А это один из лучших показателей в России.
Темой обсуждения стала и реализация президентской программы «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В 2024 году во время голосования омичи смогли сделать выбор по проектам благоустройства региона на 2026 год. При этом свои голоса отдали 168 тысяч жителей Омской области.
Глава региона обратил внимание министра на то, что благодаря изменениям в законодательстве к участию в программе «Формирование комфортной городской среды» допущены и города — большие и малые, и райцентры. Такое нововведение дало возможность региону подать 16 заявок, а не две или три, как было ранее.
Также Виталий Хоценко поблагодарил команду Минстроя России за эффективную работу с регионами.
Ранее мы сообщали, что одним из важнейших итогов ПМЭФ 2025 для Омской области стало включение проекта по созданию нового аэропорта «Омск-Фёдоровка» в федеральную программу «Фабрика проектного финансирования». Меморандум о совместной работе подписан правительством региона, госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» и управляющей компанией «Аэропорты регионов». Строительство объекта планируется начать уже в 2026 году.