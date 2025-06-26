Оппозиционный блок «Победа» игнорирует заседание молдавского парламента

«Все эти меры — шаги к диктатуре. Мы уже видим, как эта логика действует на примере судебной системы: Евгению Гуцул удерживают под домашним арестом по политическому заказу, а Конституционный суд становится управляемым партии “Действие и солидарность”. По квотам правительства и Высшего совета магистратуры новые судьи уже назначены. Теперь очередь за парламентским большинством — и контроль над КС со стороны режима будет полным. Это подрывает легитимность будущих решений суда, особенно в преддверии выборов», — отмечает оппозиция.