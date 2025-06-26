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Оппозиционный блок «Победа» игнорирует заседание молдавского парламента

Депутаты блока «Победа» отказались от участия в заседании парламента Молдавии.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока «Победа» игнорируют заседание парламента Молдавии, чтобы не участвовать в принятии инициатив, которые могут лишить граждан ряда прав и свобод, сообщила пресс-служба политсилы.

«Парламентская группа “Победа” не участвует в сегодняшнем заседании парламента. Мы не хотим быть частью процесса, в котором парламент превращен в механизм подавления прав и свобод граждан. Сегодня, чтобы защитить закон, нужно выйти за пределы парламентского зала, где он больше не действует», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.

В блоке «Победа» отметили, что в повестку заседания парламента включены опасные инициативы — поправки в закон о телевидении и радиовещании, который «вводит жесткие санкции за “пропаганду” и фактически узаконивает цензуру», изменения в закон о санкциях, позволяющие налоговым органам блокировать счета людей и компаний, законопроект, которые дает властям право лишать гражданства тех, кто попал под международные санкции.

«Все эти меры — шаги к диктатуре. Мы уже видим, как эта логика действует на примере судебной системы: Евгению Гуцул удерживают под домашним арестом по политическому заказу, а Конституционный суд становится управляемым партии “Действие и солидарность”. По квотам правительства и Высшего совета магистратуры новые судьи уже назначены. Теперь очередь за парламентским большинством — и контроль над КС со стороны режима будет полным. Это подрывает легитимность будущих решений суда, особенно в преддверии выборов», — отмечает оппозиция.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.