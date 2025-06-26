Axios: Трамп ограничит передачу информации конгрессу после утечки разведданных об Иране

Ранее на этой неделе Белый дом отложил брифинги по иранскому конфликту как для палаты представителей, так и для сената. Глава Национальной разведки США Тулси Габбард на прошлой неделе также отказалась от участия в брифинге с сенатским Комитетом по разведке.