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Axios: Трамп ограничит передачу информации конгрессу после утечки разведданных об Иране

Президент США Дональд Трамп решил ограничить обмен разведданными с Капитолийским холмом после утечек предварительных оценок об ударе США по иранским ядерным объектам. Это привело ведущих демократов конгресса в ярость, сообщает Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Этот шаг Трампа, согласно статье, демократы расценили как значительную эскалацию напряженности вокруг «иранского вопроса»: они считают, что глава Белого дома пытается помешать конгрессу принимать решения по Ирану.

Речь идет не о национальной безопасности, а о неуверенности Трампа. Президент Трамп прекращает передачу разведданных Конгрессу, что ставит один четкий вопрос: что он скрывает?

Чак Шумер
лидер сенатского меньшинства

По словам сенатора Дика Дурбина, Белый дом был «смущен» утечкой информации по ядерным объектам Ирана, поскольку не смог выполнить то, что обещал. Высокопоставленный член Комитета палаты представителей по разведке Джим Хаймс считает, что совершенно недопустимо, чтобы администрация Трампа использовала «необоснованные доводы», чтобы оправдать частичный отказ от передачи конгрессу разведданных.

Закон требует, чтобы комитеты конгресса по разведке были полностью и своевременно информированы, и я ожидаю, что разведывательное сообщество будет соблюдать закон.

Джим Хаймс
член Комитета палаты представителей по разведке

Ранее на этой неделе Белый дом отложил брифинги по иранскому конфликту как для палаты представителей, так и для сената. Глава Национальной разведки США Тулси Габбард на прошлой неделе также отказалась от участия в брифинге с сенатским Комитетом по разведке.

«О сокращении передачи разведданых конгрессу говорит группа людей, которые использовали мессенджер Signal для обсуждения и рассылки реальных военных планов? Это отговорка с их стороны», — заявил член Демократической партии на условиях анонимности.

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