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В парламент Молдовы выдвигают непрофессионалов: «Известность и популярность человека — будь то танцор, поэт или певец — недостаточна для управления страной» — мнение

Партии совершают ошибку, делая акцент на популярных личностях, а не на профессионалах.

Источник: Комсомольская правда

Социолог, директор Intellect Group Ян Лисневский раскритиковал избирательные стратегии некоторых партий, которые предпочитают продвигать в политику людей, известных широкой публике, но не имеющих административного и политического опыта.

«Это стартовая ошибка для партий, которые делают акцент на популизме и людях, известных широкой публике, а не на профессионалах. Мне кажется, что PAS совершила ту же ошибку и в прошлый раз», — заявил Ян Лисневский в эфире «De Facto» на GRT.

По словам эксперта, хотя такой подход может привлечь большее количество избирателей и дать голоса на выборах, он оказывается неэффективным, как только партия попадает в парламент.

«Попадая в парламент, у вас есть непрофессиональная команда, которая на самом деле не знает, как управлять государством и как разрешать кризисы, с которыми мы сталкиваемся».

Лисневский подчеркнул, что известность и популярность человека — будь то танцор, поэт или певец — недостаточна для управления страной, уточняет primulinmd.

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