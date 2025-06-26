В парламент Молдовы выдвигают непрофессионалов: «Известность и популярность человека — будь то танцор, поэт или певец — недостаточна для управления страной» — мнение

«Это стартовая ошибка для партий, которые делают акцент на популизме и людях, известных широкой публике, а не на профессионалах. Мне кажется, что PAS совершила ту же ошибку и в прошлый раз», — заявил Ян Лисневский в эфире «De Facto» на GRT.