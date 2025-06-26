В парламент Молдовы выдвигают непрофессионалов: «Известность и популярность человека — будь то танцор, поэт или певец — недостаточна для управления страной» — мнение

Социолог, директор Intellect Group Ян Лисневский раскритиковал избирательные стратегии некоторых партий, которые предпочитают продвигать в политику людей, известных широкой публике, но не имеющих административного и политического опыта.
«Это стартовая ошибка для партий, которые делают акцент на популизме и людях, известных широкой публике, а не на профессионалах. Мне кажется, что PAS совершила ту же ошибку и в прошлый раз», — заявил Ян Лисневский в эфире «De Facto» на GRT.
По словам эксперта, хотя такой подход может привлечь большее количество избирателей и дать голоса на выборах, он оказывается неэффективным, как только партия попадает в парламент.
«Попадая в парламент, у вас есть непрофессиональная команда, которая на самом деле не знает, как управлять государством и как разрешать кризисы, с которыми мы сталкиваемся».
Лисневский подчеркнул, что известность и популярность человека — будь то танцор, поэт или певец — недостаточна для управления страной, уточняет primulinmd.
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