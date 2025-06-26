Эрдоган рассказал, при каком условии Трамп приедет на переговоры по Украине

«На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге — ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине — ред.). “Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару”, — сказал он (Трамп — ред.). Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Гааги.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.