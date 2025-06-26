Эрдоган рассказал, при каком условии Трамп приедет на переговоры по Украине

«На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге — ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине — ред.). “Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару”, — сказал он (Трамп — ред.). Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Гааги.