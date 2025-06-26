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В Финляндии считают, что при Трампе Украина не сможет войти в НАТО

Президент Финляндии Александер Стубб выразил мнение, что вступление Украины в НАТО при администрации Дональда Трампа вряд ли осуществимо, однако не исключил такую возможность в будущем.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Стубб отметил, что следует объективно оценить ситуацию: США как ключевой участник НАТО в настоящее время выступают против принятия Украины в альянс. В связи с этим присоединение невозможно в ближайшем будущем.

«Но в долгосрочной перспективе такая возможность должна быть», — цитируют финского президента «Ведомости» со ссылкой на его интервью американскому телеканалу CNBC.

На саммите НАТО в Гааге Дональд Трамп также заверил союзников, что угрозы для альянса со стороны РФ не будет в период его президентства. Об этом пишет The Washington Post.

25 июня на саммите в Нидерландах страны НАТО взяли на себя обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Данное решение мотивировано серьезными угрозами и вызовами безопасности: в частности, одной из таких угроз в долгосрочной перспективе назвали Россию.

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