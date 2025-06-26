В Финляндии считают, что при Трампе Украина не сможет войти в НАТО

25 июня на саммите в Нидерландах страны НАТО взяли на себя обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Данное решение мотивировано серьезными угрозами и вызовами безопасности: в частности, одной из таких угроз в долгосрочной перспективе назвали Россию.