Верховный лидер Ирана сообщил о победе страны над Израилем

В своем послании Хаменеи поздравил местных граждан с победой.
«Поздравляю с победой над сионистским режимом», — написал верховный лидер Ирана в соцсети X (бывш. Twitter).
Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил о вступлении в силу договоренности, связанной с полным прекращением огня между Израилем и Ираном. Позже последний подтвердил перемирие.
Позднее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заверил, что иранская сторона не откажется от прекращения огня, если Израиль не нарушит его условий.
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