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Kyodo: Япония отложит осенний смотр ВМФ из-за России и Китая

Министерство обороны Японии 24 июня проинформировало правительственных чиновников о том, что рассматривает возможность отмены военно-морского смотра, который должен состояться осенью в заливе Сагами у побережья префектуры Канагава, передает Kyodo.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, официальной причиной отмены смотра является нагрузка на военные корабли и самолеты Сил самообороны Японии в ответ на недружественные действия со стороны Китая и России у берегов Японии.

Минобороны Японии сейчас рассматривает разные варианты, в том числе проведение смотра в сокращенном формате. В частности, предлагается поставить несколько кораблей на якорь в порту и провести небольшое мероприятие, говорится в статье.

Возросшая активность иностранных военных кораблей и других судов увеличила нагрузку на Морские силы самообороны Японии, которые отвечают за наблюдение и мониторинг и постоянно испытывают нехватку персонала и судов, отмечает издание.

В июне два авианосца ВМС Китая впервые одновременно вышли в Тихий океан, а «Ляонин» стал первым китайским авианосцем, пересекшим «вторую островную цепь» — океанскую линию, соединяющую острова Идзу и американский Гуам. Кроме того, стало известно о том, что китайский истребитель приблизился к судам Морских сил самообороны Японии. Как подчеркивает Kyodo, таким образом Китай стремится установить морской контроль.