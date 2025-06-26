Kyodo: Япония отложит осенний смотр ВМФ из-за России и Китая

В июне два авианосца ВМС Китая впервые одновременно вышли в Тихий океан, а «Ляонин» стал первым китайским авианосцем, пересекшим «вторую островную цепь» — океанскую линию, соединяющую острова Идзу и американский Гуам. Кроме того, стало известно о том, что китайский истребитель приблизился к судам Морских сил самообороны Японии. Как подчеркивает Kyodo, таким образом Китай стремится установить морской контроль.