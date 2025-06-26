«Конституционный суд пошел по рукам»: социалисты провели акцию протеста перед зданием КС

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Конституционный суд в его нынешнем составе защищает правящий режим и призван обеспечить на предстоящих осенью парламентских выборах тот результат, который устроит PAS, об этом заявили участники акции протеста, которую организовала Партия социалистов у здания КС.
Напомним, ранее бывший адвокат Майи Санду Николае Рошка и судья Люба Шова получили поддержку парламента на второй мандат судей КС. Кроме того, велики шансы снова занять кресло судьи КС Домника Маноле, претендует на пост судьи также экс-министр юстиции, в течение мандата которого был арестован генпрокурор Александр Стояногло.
Муниципальный советник- социалист Александр Одинцов обвинил КС в политической ангажированности и дискредитации Основного закона страны.
Мы сегодня здесь собрались из-за того беспредела, который происходит. Конституционный суд — это орган, который должен защищать Конституцию. Но для этого он должен быть абсолютно независимым и неполитичным.
По его словам, и парламент, и правительство игнорируют принципы правового государства, назначая в КС представителей, связанных с правящей партией PAS, тем самым превращая суд в инструмент политического давления.
Протестующие скандировали «Страна наша, решаем мы!», «Прочь лапы от Конституции», «Долой PAS!».
Тем временем на заседании парламента фракция Блока коммунистов и социалистов (БКС) потребовала исключить из повестки дня парламента проект постановления о назначении двух судей Конституционного суда. По словам депутата БКС Григория Новака, этот проект не прошёл консультации с парламентскими фракциями. Он уточнил, что «в конце концов судьи назначаются от имени парламента, а не фракций».
«В преддверии парламентских выборов 2019 года Демпартия Плахотнюка также в спешке утвердила состав Конституционного суда, что вызвало критику и со стороны социалистов, и со стороны PAS», — подчеркнул Новак.
Правящая PAS инициативу не поддержала
Конституционный суд сегодня не гарантирует верховенство Основного закона, не обеспечивает реализацию принципа разделения государственной власти на законодательную и исполнительную, судебную, не гарантирует ответственность государства перед гражданином и гражданином перед государством, заявил на митинге журналист, публицист Дмитрий Чубашенко.
Наоборот, он стоит на страже тех, кто этот закон и Конституцию нарушает. Один пример. Статья 2 Конституции гласит, что ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа. Возникает вопрос, можно ли утверждать, что нынешняя власть, нынешняя правящая партия осуществляет государственную власть от своего имени? Судя по тому, что они захватили все институты в государстве, даже юстицию, даже Конституционный суд, только так и следует оценивать действия этой власти. Она узурпировала власть в обществе и в государстве.
Экс-глава КС, председатель Совета Института конституционного правосудия Думитру Пулбере подчеркнул, что правящий режим своими действиями продемонстрировал, что «не считается с мнением граждан, с мнением парламентской оппозиции, с мнением тех, кто имеет какие-либо предписания в области права». И потому нынешняя акция протеста не должна протий незамеченной представителями европейского сообщества.
«Важно, чтобы наша сегодняшний митинг был услышан так называемыми партнерами по развитию, посольствами иностранных государств, аккредитованных в Республике Молдова, поскольку представители этих государств, когда они приезжают с визитом, с рабочим визитом в Республику Молдова, не должны вести консультации с руководством, которое грубо нарушает закон, нарушает Конституцию Республики Молдова. А должны вести диалог с парламентской оппозицией, с общественными организациями, которые представляют орган юристов под именем общественных организаций», — заявил Пулбере.
Депутат-социалист Владимир Односталко напомнил, что судья КС Домника Маноле отсудила у государства миллион леев.
Из-за госпожи Маноле мы с вами, граждане страны, возможно, выплатим миллионы евро через решение европейских судов. При этом в законе есть такой пункт, который говорит о неподкупности, о хорошей репутации. Мне кажется, что на сегодняшний день с PAS настолько никто не хочет работать, что они берут то, что есть. Никто не хочет с ними связываться. И это факт.
По мнению его соратника по фракции, депутата Богдана Цырди, предлагаемые режимом назначения преследуют три цели: либо признать выборы в случае победы PAS, либо не признать (в случае поражения) или — не допустить в парламент оппозицию.
«Узурпация власти и государственный переворот — это преступления без срока давности. Те, кто сегодня захватывает государство, рано или поздно ответят по закону или окажутся в бегах, как бывшие лидеры Демпартии», — заявил Цырдя.
Парламент продвигает новых кандидатов в Конституционный суд
Парламент на своем заседании в четверг рассмотрел двух кандидатов на пост судьи Конституционного суда — Любу Шова и Николая Рошка. Это происходит в рамках очередной ротации в составе КС, о которой было объявлено ещё 16 мая.
Люба Шова — магистр права, бывший адвокат, с опытом работы советником главы КС и экспертом Научно-консультативного совета. Николай Рошка — доктор юридических наук, преподаватель и один из участников разработки Гражданского кодекса. В прошлом — адвокат Майи Санду и член партии PAS.
Депутат PAS Анна Раку назвала обоих «преподавателями, которые научили нас быть беспокойными, искать ответы и разгадывать юридические парадоксы».
Люба Шова ответила уклончиво: «Конституционный суд действовал в рамках Конституции. Решение уже принято и содержит юридические аргументы. Оно означает, что было поддержано большинством. В данной ситуации я не понимаю, что должна прокомментировать».
Караман резюмировала: «Я внимательно изучила решение КС и понимаю, почему вам трудно ответить. Оно грубо нарушает статью 208 — и обосновать это действительно невозможно».
Голосами 54 депутатов парламент утвердил Любовь Шову в должности судьи Конституционного суда.
Спикер законодательного форума Игорь Гросу заявил журналистам, что парламент не рассматривал других кандидатов в КС, кроме ранее объявленных Любы Шовы и Николае Рошки.
«Мы не рассматривали другие кандидатуры. Мы исходили из того, что это люди, которых мы видели в действии, видели их на разных должностях. Был период давления и напряжения в отношении Конституционного суда, и мы решили поддержать эти кандидатуры», — отметил Гросу.
Между тем, бывшая соратница PAS, а ныне независимый депутат Олеся Стамате потребовала с трибуны парламента обратила внимание на подпорченный «имидж Конституционного суда».
«Учитывая, что 4 из 6 судей назначены представителями правящей партии, даже без формального открытого конкурса, и что эти назначения носили явно политический характер — считаете ли вы, что такая процедура способствует укреплению имиджа и доверия граждан к беспристрастности Суда?» — спросила депутат.
В ответ Люба Шова сообщила, что в 2019 году нынешний состав КС был назначен другим парламентом. Она подчеркнула, что мандат парламента не совпадает с мандатом судей, поэтому «нельзя сказать, что те назначения были политически мотивированными только потому, что сегодняшний парламент другой».