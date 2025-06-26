«Конституционный суд пошел по рукам»: социалисты провели акцию протеста перед зданием КС

Наоборот, он стоит на страже тех, кто этот закон и Конституцию нарушает. Один пример. Статья 2 Конституции гласит, что ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа. Возникает вопрос, можно ли утверждать, что нынешняя власть, нынешняя правящая партия осуществляет государственную власть от своего имени? Судя по тому, что они захватили все институты в государстве, даже юстицию, даже Конституционный суд, только так и следует оценивать действия этой власти. Она узурпировала власть в обществе и в государстве.