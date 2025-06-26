Полковник Ходаренок: страны НАТО соревновались в низкопоклонстве перед Трампом

Что касается обязательств Североатлантического альянса по поддержке Украине и прямых взносам в ее оборону и оборонную промышленность, то вопрос, как обычно, заключается в объемах и сроках. Уверенности в том, что объемы этих поставок в ближайшее время резко возрастут, в Киеве нет. Без Соединенных Штатов европейским государствам-участникам эту задачу, как известно, не решить. А Вашингтон по этому поводу пока воздерживается от конкретных заявлений.