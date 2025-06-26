Минск в 2026 году примет дни Нижнего Новгорода

«Мы договорились, что в следующем году будут дни Нижнего Новгорода в Минске. Наши жители (Минска — Sputnik) уже привыкли к таким праздникам. Они (нижегородцы — Sputnik) с удовольствием привезут и культуру, спорт, обязательно откроем дополнительно какую-то выставку, чтобы наши люди узнали больше про этот регион», — уточнила Лазаревич.