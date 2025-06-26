Минск в 2026 году примет дни Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — Sputnik. Минск в следующем году примет дни Нижнего Новгорода, жители и гости белорусской столицы смогут подробнее узнать о российском городе и его культуре, сообщила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич в кулуарах Форума регионов Беларуси и России, передает Sputnik.
Он отметила, что в среду прошла встреча с мэром Нижнего Новгорода.
«Мы договорились, что в следующем году будут дни Нижнего Новгорода в Минске. Наши жители (Минска — Sputnik) уже привыкли к таким праздникам. Они (нижегородцы — Sputnik) с удовольствием привезут и культуру, спорт, обязательно откроем дополнительно какую-то выставку, чтобы наши люди узнали больше про этот регион», — уточнила Лазаревич.
Она добавила, что на Форуме регионов минский «Мотовелозавод» подпишет еще один контракт на поставку техники в Нижний Новгорода. Зампредседателя обратила внимание на то, что на мероприятии все открыты для общения, обсуждают интересующие темы.
«Наш стратегический партнер — Ульяновская область, у нас очень хорошая динамика взаимоотношений. Товарооборот за пять месяцев этого года составил 120%. Как экспорт, так и импорт — более 116%», — сообщила Лазаревич.
Она добавила, что очень плотно работают промпредприятия — Минский завод гражданской авиации № 407, «Ингетрал», МТЗ.
Форум регионов
Очередной, двенадцатый по счету, Форум регионов Беларуси и России принимает Нижний Новгород. Основная программа форума стартовала 26 июня и завершится 27 июня, в эти дни, помимо других мероприятий, состоится пленарное заседание, на котором ожидается до 700 участников.
Центральной темой форума станет 80-летіе со дня Великой Победы. Всего работает семь тематических секций. Как отмечала спикер Совета Республики Наталья Кочанова, на мероприятии ожидается подписание контрактов на сумму более 700 миллионов белорусских рублей.
Также на площадке возле Нижегородской ярмарки будут работать выставка достижений народного хозяйства Беларуси и России, торговая ярмарка регионов двух стран.