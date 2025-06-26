В блоке «Победа» раскрыли детали приезда премьера Молдавии в Оргеев

Ранее в четверг Речан прибыл в Оргеев с рабочим визитом, там его встретили акцией протеста. Горожане собрались у здания районного совета, они принесли веники и метлы, а также лозунги: «Речан, уходи добровольно», «Мы строим — вы разрушаете», «Оргеев — против партии “Действие и солидарность”. Участники акции пытались прорваться через охрану премьера, чтобы “вымести” его из города. Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки.