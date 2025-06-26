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Премьер Испании раскритиковал двойные стандарты в подходах ЕС к Израилю и РФ

По словам Педро Санчеса, «нет никакого смысла» в том, что против России вводятся 18 пакетов санкций, и при этом Европа не способна приостановить действие соглашения об ассоциации.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес назвал бессмысленными двойные стандарты в ЕС по отношению к России, против которой были введены санкции, и к Израилю, с которым все еще не приостановлено соглашение об ассоциации.

«Сегодня [на заседании] Европейского совета я буду отстаивать идею о том, что Европа должна приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем, и сделать это [нужно] немедленно», — отметил премьер по прибытии на саммит ЕС. По его словам, «нет никакого смысла» в том, что против России вводятся 18 пакетов санкций, и при этом «Европа, [следуя] двойному стандарту, даже не способна приостановить действие соглашения об ассоциации, когда в данном случае Израиль грубо нарушает статью 2 [соглашения об ассоциации с ЕС] об уважении прав человека».

Ранее Мадрид также призывал к европейскому эмбарго на поставки оружия еврейскому государству и индивидуальным санкциям против тех, кто препятствует урегулированию ситуации на основе принципа создания двух государств.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

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