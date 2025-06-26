Премьер Испании раскритиковал двойные стандарты в подходах ЕС к Израилю и РФ

«Сегодня [на заседании] Европейского совета я буду отстаивать идею о том, что Европа должна приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем, и сделать это [нужно] немедленно», — отметил премьер по прибытии на саммит ЕС. По его словам, «нет никакого смысла» в том, что против России вводятся 18 пакетов санкций, и при этом «Европа, [следуя] двойному стандарту, даже не способна приостановить действие соглашения об ассоциации, когда в данном случае Израиль грубо нарушает статью 2 [соглашения об ассоциации с ЕС] об уважении прав человека».