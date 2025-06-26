FT узнала об угрозе вотума недоверия главе ЕК по делу с вакцинами от COVID-19

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнутся с вотумом недоверия из-за скандала, связанного с пандемией COVID-19, который грозит сорвать ее политическую программу на второй срок», — говорится в материале.
Отмечается, что подобное решение вынудит главу ЕК пойти на компромиссы с партиями, чтобы заручиться их поддержкой.
23 мая немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что в отношении главы ЕК должны быть введены санкции из-за ее деятельности во вред ЕС и блокирования информации о ее махинациях с вакциной против COVID-19 на миллиарды евро.
14 мая суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин. Уточнялось, что такое решение может нанести сокрушительный удар по репутации фон дер Ляйен.