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FT узнала об угрозе вотума недоверия главе ЕК по делу с вакцинами от COVID-19

Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия по факту сокрытия данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19. Об этом 26 июня сообщила газета Financial Times (FT).

Источник: AP 2024

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнутся с вотумом недоверия из-за скандала, связанного с пандемией COVID-19, который грозит сорвать ее политическую программу на второй срок», — говорится в материале.

Кроме того, крайне правые депутаты Европарламента утверждают, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием об отставке всего состава ЕК на фоне решения суда Евросоюза (ЕС) по делу фон дер Ляйен, дополняет «Газета.Ru».

Отмечается, что подобное решение вынудит главу ЕК пойти на компромиссы с партиями, чтобы заручиться их поддержкой.

23 мая немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что в отношении главы ЕК должны быть введены санкции из-за ее деятельности во вред ЕС и блокирования информации о ее махинациях с вакциной против COVID-19 на миллиарды евро.

14 мая суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин. Уточнялось, что такое решение может нанести сокрушительный удар по репутации фон дер Ляйен.

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