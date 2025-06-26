Россию и Белоруссию не удалось выдавить с мирового рынка, заявили в МЭР

МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач заявил, что РФ и Белоруссию не удалось западными санкциями выдавить с мирового рынка, и поблагодарил партнеров по ЕАЭС за поддержку.
«Два страновых члена Евразийского экономического союза — Российская Федерация, Республика Беларусь — находятся под каким-то совершенно оголтелым санкционным давлением. И тем не менее ничего не получилось — есть рынки, есть объективная реальность, из которой никакими усилиями нас выдавить не получается», — сказал Вольвач, выступая на секции в рамках Евразийского экономического форума в Минске.
Он подчеркнул, что по ряду товарных групп страны ЕАЭС невозможно исключить из глобальной торговли.
Замминистра высказал слова благодарности партнерам по ЕАЭС за интеграционные усилия, за умение поддержать друг друга в условиях внешнего давления, отставив внутренние трения, сплотиться и тем самым «получить для многих неожиданные результаты». «Вместо сжатия, вместо сокращения темпов (развития экономики — ред.), получить расширение, увеличение, и влияние, и темпы роста, и где-то даже показать пример другим регионам, другим глобальным экономикам», — пояснил Вольвач.
Он также отметил, что в последние годы ЕАЭС научился позиционировать себя в мире и доносить до мировой общественности свои успехи.
ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов, а темпы роста в странах ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года он составил 4,4%, тогда как в мире — 3,3%, совокупный ВВП увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, промпроизводство выросло на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.