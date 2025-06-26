Россию и Белоруссию не удалось выдавить с мирового рынка, заявили в МЭР

«Два страновых члена Евразийского экономического союза — Российская Федерация, Республика Беларусь — находятся под каким-то совершенно оголтелым санкционным давлением. И тем не менее ничего не получилось — есть рынки, есть объективная реальность, из которой никакими усилиями нас выдавить не получается», — сказал Вольвач, выступая на секции в рамках Евразийского экономического форума в Минске.