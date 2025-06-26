Аксенов заявил о снижении уровня коррупции в Крыму

«В целом обстановка на данном направлении за последние годы в Крыму значительно улучшилась. Уровень коррупции постепенно снижается, однако до полной чистоты всех процессов нам еще далеко», — написал Аксенов.
По его мнению, коррупции не будет места там, где руководители лично вникают в работу всех звеньев цепи исполнительной власти, включая управление закупками, получение грантов и предоставление услуг.
«Замыкая все спорные вопросы на себе, руководитель объективно способен свести все коррупционные факторы к минимуму», — отметил Аксенов.
Вместе с тем, до полного искоренения коррупции еще далеко, подчеркнул глава Крыма. Жителей и гостей региона он попросил сообщать о всех фактах коррупции ему лично, гарантировав при этом конфиденциальность и закрытость расследования.