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Аксенов заявил о снижении уровня коррупции в Крыму

За последние годы в Крыму заметно снизился уровень коррупции. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале.

«В целом обстановка на данном направлении за последние годы в Крыму значительно улучшилась. Уровень коррупции постепенно снижается, однако до полной чистоты всех процессов нам еще далеко», — написал Аксенов.

По его мнению, коррупции не будет места там, где руководители лично вникают в работу всех звеньев цепи исполнительной власти, включая управление закупками, получение грантов и предоставление услуг.

«Замыкая все спорные вопросы на себе, руководитель объективно способен свести все коррупционные факторы к минимуму», — отметил Аксенов.

Вместе с тем, до полного искоренения коррупции еще далеко, подчеркнул глава Крыма. Жителей и гостей региона он попросил сообщать о всех фактах коррупции ему лично, гарантировав при этом конфиденциальность и закрытость расследования.

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