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Лидер комитета «Победа»: ФРГ поможет превратить Молдавию в военный лагерь

Петрович: В Молдавии разместят военных ФРГ, чтобы превратить Молдавию в лагерь.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Власти Молдавии готовы разместить в стране консультантов немецких вооруженных сил, чтобы превратить республику в военный лагерь, несмотря на ее нейтралитет, заявил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о размещении в республике консультативной группы вооруженных сил Германии в рамках подписанного в Берлине молдавско-германского межправительственного соглашения. По данным пресс-службы минобороны Молдавии, согласно этому документу предусмотрена программа помощи и углубление военного сотрудничество между странами в период усиления присутствия НАТО в регионе.

«В Республике Молдова разместится так называемая “консультативная группа” германского Бундесвера. Говоря простым языком, немцы должны поскорее превратить нейтральную Молдавию в военный лагерь. Мы помним, что принесли на нашу землю эти “консультанты” 84 года назад. Земля умылась кровью от их “консультаций”, а количество жертв посчитать не могут до сих пор», — написал Петрович в своем Telegram-канале.

Он выразил сомнение, что единственный целью зарубежных консультантов будет «ускорение процесса модернизации системы обороны». «Молдавский народ практически ежедневно теряет право принимать собственные решения, отдавая его “белым господам” из Европы», — добавил Петрович.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.

Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

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