КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Власти Молдавии готовы разместить в стране консультантов немецких вооруженных сил, чтобы превратить республику в военный лагерь, несмотря на ее нейтралитет, заявил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о размещении в республике консультативной группы вооруженных сил Германии в рамках подписанного в Берлине молдавско-германского межправительственного соглашения. По данным пресс-службы минобороны Молдавии, согласно этому документу предусмотрена программа помощи и углубление военного сотрудничество между странами в период усиления присутствия НАТО в регионе.
Он выразил сомнение, что единственный целью зарубежных консультантов будет «ускорение процесса модернизации системы обороны». «Молдавский народ практически ежедневно теряет право принимать собственные решения, отдавая его “белым господам” из Европы», — добавил Петрович.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.