Генконсульство Беларуси открыли в Нижнем Новгороде

«Мы намерены сосредоточиться на развитии прочных связей в сферах экономики, культуры и гуманитарного взаимодействия, используя Генконсульство как ключевой центр для обмена идеями и ресурсами. Наша цель — создать платформу, которая будет способствовать укреплению деловых отношений, культурным обменам и совместным проектам», — рассказал о планах генконсул Беларуси в Нижнем Новгороде Олег Швец.