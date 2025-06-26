Генконсульство Беларуси открыли в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — Sputnik. Официальная церемония открытия генконсульства Беларуси в Нижнем Новгороде состоялась во время Форума регионов России и республики в Нижнем Новгороде, передает Sputnik.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова возложили венки к Мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле.
После Матвиенко, Кочанова и губернатор региона Глеб Никитин приняли участие в открытии генерального консульства республики Беларусь в Нижнем Новгороде.
Матвиенко и Кочанова осмотрели здание консульства, а также оставили подписи в книге почетных гостей.
«Открытие Генерального консульства — важный шаг для укрепления наших братских, союзнических отношений, развития сотрудничества», — цитирует Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.
Председатель Совета Республики поблагодарила губернатора Нижегородской области за выбор места для генконсульства и выразила уверенность, что дипломатическое учреждение будет играть заметную роль в процессе межрегионального взаимодействия.
«Мы намерены сосредоточиться на развитии прочных связей в сферах экономики, культуры и гуманитарного взаимодействия, используя Генконсульство как ключевой центр для обмена идеями и ресурсами. Наша цель — создать платформу, которая будет способствовать укреплению деловых отношений, культурным обменам и совместным проектам», — рассказал о планах генконсул Беларуси в Нижнем Новгороде Олег Швец.
Форум регионов
XII Форум регионов Беларуси и России проходит в Нижнем Новгороде. Основная программа форума стартовала 26 июня и завершится 27 июня, в эти дни, помимо других мероприятий, состоится пленарное заседание, на котором ожидается до 700 участников. Центральная тема форума — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Всего работают семь тематических секций.
Также на площадке возле Нижегородской ярмарки открылись выставка достижений народного хозяйства Беларуси и России и торговая ярмарка регионов двух стран.