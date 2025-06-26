Пентагон создаст еще две буферные зоны на границе с Мексикой, сообщил ABC

Как поясняет телеканал, военные, работающие в буферных зонах, не выполняют правоохранительные функции, но могут временно задерживать нарушителей до тех пор, пока их не передадут сотрудникам Таможенно-пограничной службы США (CBP).
«Министерство обороны США создает еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы США с Мексикой», — говорится в материале телеканала.
Таким образом, количество так называемых зон национальной обороны, где военные США могут временно задерживать нелегальных мигрантов за нарушение границ, увеличивается до четырех.
С момента возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом США ужесточили миграционную политику, усилили контроль на границе и потребовали от Мексики ужесточить борьбу с незаконной миграцией и наркотрафиком, чтобы избежать одностороннего введения пошлин на двустороннюю торговлю.
Политика Трампа вызвала волну протестов во многих американских штатах, крупнейшие из них переросли в беспорядки в Лос-Анджелесе.