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Пентагон создаст еще две буферные зоны на границе с Мексикой, сообщил ABC

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пентагон создаст еще две военные буферные зоны вдоль границы с Мексикой, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ВВС страны и неназванного американского чиновника.

Источник: Reuters

Как поясняет телеканал, военные, работающие в буферных зонах, не выполняют правоохранительные функции, но могут временно задерживать нарушителей до тех пор, пока их не передадут сотрудникам Таможенно-пограничной службы США (CBP).

«Министерство обороны США создает еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы США с Мексикой», — говорится в материале телеканала.

Таким образом, количество так называемых зон национальной обороны, где военные США могут временно задерживать нелегальных мигрантов за нарушение границ, увеличивается до четырех.

С момента возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом США ужесточили миграционную политику, усилили контроль на границе и потребовали от Мексики ужесточить борьбу с незаконной миграцией и наркотрафиком, чтобы избежать одностороннего введения пошлин на двустороннюю торговлю.

Политика Трампа вызвала волну протестов во многих американских штатах, крупнейшие из них переросли в беспорядки в Лос-Анджелесе.

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