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The Print: Пакистан разрабатывает ракету, способную достичь континентальной части США

Если Пакистан в итоге разработает межконтинентальную баллистическую ракету, у Вашингтона не будет иного выбора, кроме как рассматривать его как ядерного противника, пишет The Print со ссылкой на Foreign Affairs.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, разведывательные службы США пришли к выводу, что Пакистан разрабатывает межконтинентальную ракету (МБР, как правило, оснащаются ядерными боезарядами и способны поражать стратегические объекты противника на больших расстояниях. — Прим. ред.), которая может достигнуть континентальной части Соединенных Штатов. При этом Исламабад утверждает, что его ядерная программа направлена исключительно на сдерживание Индии, которая обладает превосходством в обычных вооружениях.

Как предполагается в статье, Пакистан заинтересован в арсенале таких ракет, поскольку хочет удержать США либо от попыток превентивных ударов, либо от вмешательства от имени Индии в потенциальные конфликты между Индией и Пакистаном.

Издание подчеркивает, что США не считают другом ни одну страну с МБР, которые могут быть нацелены на Америку, и, возможно, в будущем Пакистан наряду с КНДР и Ираном будет добавлен к «оси зла».

Пакистан официально вступил в «ядерную лигу» в 1998 году, после проведения шести ядерных испытаний. Несмотря на серьезную международную критику, особенно со стороны США и Израиля, Исламабад продолжает развивать свою ядерную программу. Сейчас она включает в себя несколько видов ядерного оружия, в том числе тактические варианты, предназначенные для использования на поле боя, говорится в статье. По имеющимся данным, в стране насчитывается около 165 ядерных боеголовок. Пакистан до сих пор не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).