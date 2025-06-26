The Print: Пакистан разрабатывает ракету, способную достичь континентальной части США

Пакистан официально вступил в «ядерную лигу» в 1998 году, после проведения шести ядерных испытаний. Несмотря на серьезную международную критику, особенно со стороны США и Израиля, Исламабад продолжает развивать свою ядерную программу. Сейчас она включает в себя несколько видов ядерного оружия, в том числе тактические варианты, предназначенные для использования на поле боя, говорится в статье. По имеющимся данным, в стране насчитывается около 165 ядерных боеголовок. Пакистан до сих пор не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).