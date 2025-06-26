Хаменеи назвал условие новых ударов по военным базам США

Иран допускает новые удары по американским военным базам в случае новой агрессии, сообщил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. Текст его выступления приводит агентство Tasnim.
«Тот факт, что исламская республика имеет доступ к важным американским центрам в регионе и может предпринять против них действия, когда сочтет нужным, — не мелкий инцидент, это крупный инцидент, и это может повториться в будущем. В случае нападения агрессор заплатит высокую цену», — сказал Хаменеи.
Израиль и Иран согласились на прекращение огня в ночь на 24 июня. Однако начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил в тот же день, что военная кампания Израиля против Ирана не завершена, ее ждет новая фаза, но в секторе Газа. По словам Хаменеи, Иран уже одержал победу над Израилем.
Израиль напал на Иран в ночь на 13 июня. Целями стали ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля.
23 июня Иран атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре — крупнейшую базу США на Ближнем Востоке, однако заранее предупредил США и Катар об этом намерении. Погибших в результате атаки не было.
После атаки на базу Трамп объявил о перемирии Израиля и Ирана. По данным канцелярии израильского премьера, за время военного конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибли 28 человек и 1472 получили ранения. IRIB со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана писало о 627 погибших и не менее 4870 пострадавших.