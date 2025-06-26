Хаменеи назвал условие новых ударов по военным базам США

Израиль и Иран согласились на прекращение огня в ночь на 24 июня. Однако начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил в тот же день, что военная кампания Израиля против Ирана не завершена, ее ждет новая фаза, но в секторе Газа. По словам Хаменеи, Иран уже одержал победу над Израилем.