Кто победил в войне Израиля и Ирана: мнение экспертов

Рухнула «ось сопротивления», которую десятилетиями выстраивал КСИР. Если раньше «на передовой» находились шииты из Ливана и алавиты из Сирии, то теперь удар принял на себя непосредственно Иран. Ослабленная и в военном, и в политическом отношении «Хезболла» предпочла роль наблюдателя, не оказав поддержки Ирану в тот момент, когда она для него была наиболее важна.