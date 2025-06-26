Кто победил в войне Израиля и Ирана: мнение экспертов

Победили все
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев полагает, что победу в ближневосточном конфликте одержали все стороны: и США, и Израиль, и Иран. Об этом Перенджиев рассказал «Ленте.ру». По словам военного эксперта, Израиль может считать победой нанесенный Ирану ущерб, США — как уверены американцы, уничтожение ядерной программы, а Тегеран — сохранение власти у правящего режима.
Все главы государств сохранили лицо перед своими нациями, и все считают себя победителями. Очень интересная получилась война. Никто ничего не захватил, противостояние шло исключительно с помощью высокотехнологичных средств, прямого соприкосновения не было, если не считать диверсантов.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» приводит аргументы каждой из сторон об успехе: «Иранская система выстояла против самого грозного противника. Израиль решил вопрос с Тегераном, у которого, якобы, больше нет ядерных программ. США установили долгожданный мир на всем Ближнем Востоке».
Проиграли все
Американист Малек Дудаков говорит газете «Взгляд», что по итогам «12-дневной войны проигравшими можно считать всех». Дудаков указывает на серьезный экономический и инфраструктурный ущерб, который понесли Иран и Израиль, также на раскол в Республиканской партии на фоне решения Трампа о нанесении ударов по объектам иранской ядерной программы. «Президенту США стало сложнее заключить большую сделку на Ближнем Востоке, чем это было до нанесения ударов по Ирану», — резюмировал американист.
Победил Израиль
Значительный военный успех Израиля был обеспечен за счет внезапности, активного применения диверсионных операций, количественного и качественного превосходства в разведывательных возможностях и мощи израильских ВВС, рассказал «Ведомостям» эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.
Лямин отмечает, что победу Израиля нельзя назвать крупной, так как иранская ракетная и ядерная программы далеко не уничтожены и могут быть восстановлены. С этим выводом согласен военный эксперт Алексей Анпилогов:
Если по итогам шестидневной войны Израиль вышел безусловным победителем, то сейчас воздушный блицкриг еврейского государства, хотя и удался, но не привел к значительным результатам.
Алексей Макаркин, политолог, первый вице-президент Центра политических технологий говорит о частичной победе Израиля, которому помогли США. «Реализация иранской ядерной программы крайне затруднена. Приведены в неработоспособное состояние основные объекты, убиты как многие военные командиры, так и ключевые ученые, занимавшиеся реализацией этой программы», — оценивает итоги конфликта Макаркин.
Диверсии израильских спецслужб нанесли заметный урон иранским ПВО в начале конфликта, указывает Лямин. По его словам, Ирану требуется существенное усиление ПВО и боевой авиации, но санкции и ограниченные ресурсы не позволят этого достичь Тегерану. «Систему противовоздушной обороны Ирану придется восстанавливать в условиях сильнейших проблем в экономике и при снизившихся ценах на нефть», — напоминает Макаркин.
Рухнула «ось сопротивления», которую десятилетиями выстраивал КСИР. Если раньше «на передовой» находились шииты из Ливана и алавиты из Сирии, то теперь удар принял на себя непосредственно Иран. Ослабленная и в военном, и в политическом отношении «Хезболла» предпочла роль наблюдателя, не оказав поддержки Ирану в тот момент, когда она для него была наиболее важна.
Победил Иран
Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности заявил газете ВЗГЛЯД, что власти Израиля не решили заявленных задач операции «Восстающий лев»: ядерная программа, по всей видимости не уничтожена, а иранский режим не свергнут. По мнению Циписа, Израиль сейчас в проигрыше, так как «оказался в ситуации, при которой Штаты не придут во второй раз на помощь».
Повторю, в Израиле не готовы смириться со своим проигрышем. Но еврейское государство не сможет исправить ситуацию, нанося удары по противнику. Нетаньяху фактически попал в ловушку. Положение дел у него плохо, и события могут развиваться по сценарию, при котором ему придется подать в отставку.
Юрий Лямин приводит оценки, согласно которым Иран по-прежнему располагает несколькими сотнями ракет, способных долететь до Израиля. «Создается и впечатление о снижении эффективности перехвата иранских ракет израильтянами, что может быть связано с сокращением запасов противоракет. Во время войны американская наземная батарея ПРО THAAD в Израиле, как и корабли ВМС США, активно помогали в отражении атак», — заключает эксперт в комментарии для «Ведомостей».
Ципис называет неслучайным прекращение огня после иранского удара по крупнейшей базе США на Ближнем Востоке. Операция «Хорошая весть о победе» «позволила властям Ирана “сохранить лицо” и выйти из конфликта в позиции силы», — добавляет израильский политолог.