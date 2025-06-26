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Премьер Сербии пообещал, что поставок оружия Украине не будет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Джуро Мацут в своем первом зарубежном интервью ТАСС обещал, что пока он является членом Совета национальной безопасности Сербии, поставок вооружений Украине от Белграда не будет.

Источник: AP 2024

В Службе внешней разведки (СВР) РФ 23 июня заявили, что Сербия прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину. Мацут ответил на вопрос о том, какие меры Белград принял после публикации заявления для предотвращения подобных поставок.

«Как вам известно, по предложению президента [Сербии Александара] Вучича было принято решение, согласно которому любой экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, впредь будет возможен только с согласования профильных министерств, ведомств и Совета национальной безопасности. Совет национальной безопасности — это орган, аналогичный вашему Совету безопасности Российской Федерации. И я должен подчеркнуть: пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине», — заверил сербский премьер.

Он отметил, что Сербия и Россия — это прежде всего «страны, связанные многовековой дружбой и стратегическим партнерством, а сербы и русские — братские народы, которые никто не сможет разъединить».

Сербский оружейный вопрос

Как сообщили 23 июня в СВР, производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, «отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки». Это позволяет Киеву в дальнейшем «формально получать уже как бы не сербскую военную продукцию», а собранную на оружейных заводах западных государств, указывается в сообщении. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии, отметили в СВР.

При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России, подчеркнули в Службе внешней разведки РФ.

Согласно полученным данным, за последнее время завод «Крушик» из сербского города Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Лозницкое оборонное предприятие «Элинг» направило болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства таких же ракет, а также 120-мм мин.

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