Премьер Сербии пообещал, что поставок оружия Украине не будет

Как сообщили 23 июня в СВР, производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, «отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки». Это позволяет Киеву в дальнейшем «формально получать уже как бы не сербскую военную продукцию», а собранную на оружейных заводах западных государств, указывается в сообщении. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии, отметили в СВР.