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В Европе предложили создать «армию беспилотников» для защиты от РФ

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс выступил с инициативой формирования в ЕС «армии беспилотников». По его словам, это необходимо для противодействия потенциальным угрозам со стороны Российской Федерации. Соответствующее заявление Кубилюс сделал в эфире телеканала Sky News.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«У России может быть около 5 млн беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», — цитируют еврокомиссара «Ведомости».

Также Кубилюс отметил, что в случае потенциального конфликта с Россией, необходимо брать в расчет, что противник обладает проверенной в боях армией.

Для усиления обороны ЕС необходимо достаточное количество беспилотников, уверен еврокомиссар. Говоря об общей численности, он привел в пример украинский опыт. Кубилюс указал, что Киев в этом году планирует увеличить производство дронов до 4 млн. Еврокомиссар считает, что это обосновано достаточно протяженной линией фронта — около 1200 км. Если учесть, что граница Литвы с Россией и Белоруссией достигает 900 км, то число дронов для этой страны должно составить 3 млн, уверен политик.

Также Кубилюс указал на то, что Россия и Украина непрерывно развивают свои беспилотные системы. Поэтому еврокомиссар призвал Европу не тратить ресурсы на устаревающие дроны, а сосредоточиться на формировании команд пилотов, инженеров и производителей БПЛА. Последние, по его мнению, должны быть готовы оперативно нарастить выпуск беспилотников в случае необходимости.

На саммите НАТО в Гааге 25 июня участники альянса договорились к 2035 году довести ежегодные расходы на оборону до 5% от ВВП. Этот шаг был обусловлен серьезными угрозами и вызовами безопасности. В частности, одной из долгосрочных угроз евроатлантической безопасности назвали Россию.

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