В Европе предложили создать «армию беспилотников» для защиты от РФ

«У России может быть около 5 млн беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», — цитируют еврокомиссара «Ведомости».
Также Кубилюс отметил, что в случае потенциального конфликта с Россией, необходимо брать в расчет, что противник обладает проверенной в боях армией.
Для усиления обороны ЕС необходимо достаточное количество беспилотников, уверен еврокомиссар. Говоря об общей численности, он привел в пример украинский опыт. Кубилюс указал, что Киев в этом году планирует увеличить производство дронов до 4 млн. Еврокомиссар считает, что это обосновано достаточно протяженной линией фронта — около 1200 км. Если учесть, что граница Литвы с Россией и Белоруссией достигает 900 км, то число дронов для этой страны должно составить 3 млн, уверен политик.
Также Кубилюс указал на то, что Россия и Украина непрерывно развивают свои беспилотные системы. Поэтому еврокомиссар призвал Европу не тратить ресурсы на устаревающие дроны, а сосредоточиться на формировании команд пилотов, инженеров и производителей БПЛА. Последние, по его мнению, должны быть готовы оперативно нарастить выпуск беспилотников в случае необходимости.
На саммите НАТО в Гааге 25 июня участники альянса договорились к 2035 году довести ежегодные расходы на оборону до 5% от ВВП. Этот шаг был обусловлен серьезными угрозами и вызовами безопасности. В частности, одной из долгосрочных угроз евроатлантической безопасности назвали Россию.