Минниханов обсудил с руководством СИБУРа создание в Казани научного центра

Открыться новый центр должен в следующем, 2026 году. Там будут трудиться 350 исследователей, причем 170 ученых уже работают в столице РТ. Компания активно сотрудничает с КНИТУ-КХТИ и Казанским федеральным университетом. В 2024 году в КНИТУ заработала совместная лаборатория по разработке и применению полимеров. Совместно с КФУ организована лаборатория по разработке и исследованию гетерогенных катализаторов. В этом году должна быть запущена магистерская программа по масштабированию технологий в КНИТУ-КХТИ.