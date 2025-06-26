В Троицке чиновницу уволили после сдачи земли в аренду маме

По информации от пресс-службы прокуратуры Челябинской области, женщина сначала подарила матери-пенсионерке земельный участок (жилой дом на улице имени Льва Толстого) общей площадью 783 квадратных метра, и только после этого заключила с ней договор аренды. При этом никаких конкурсов или торгов проведено не было. Кроме того, пенсионерку освободили от каких-либо выплат в связи с имеющимися льготами, а о наличии родственных связей и возможном конфликте интересов чиновница никого не уведомила.