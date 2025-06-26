Кремль заинтересован в продолжении диалога с США по Украине

Агентство Bloomberg в четверг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп почти отказался от попыток мирного урегулирования конфликта на Украине. Ранее на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге американский лидер признал, что его предвыборное обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом. Он отметил, что урегулирование затянулось, поскольку конфликт сложнее, чем кто-либо мог представить.