Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль заинтересован в продолжении диалога с США по Украине

Москва заинтересована в продолжении диалога с Вашингтоном по достижению всеобъемлющего мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в России одобряют попытки американских партнеров способствовать российско-украинским переговорам.

Источник: Reuters

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам», — сказал господин Песков журналистам.

Агентство Bloomberg в четверг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп почти отказался от попыток мирного урегулирования конфликта на Украине. Ранее на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге американский лидер признал, что его предвыборное обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом. Он отметил, что урегулирование затянулось, поскольку конфликт сложнее, чем кто-либо мог представить.

При этом президент США выразил надежду начать переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации. Комментируя перспективу личной встречи лидеров РФ и США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сначала необходимо достичь конкретных договоренностей.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше