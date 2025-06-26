Кремль считает конфликты на Украине и Ближнем Востоке несопоставимыми

Стив Уиткофф накануне заявил, что деэскалация между Израилем и Ираном «воодушевляет весь мир». «Мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: “Знаете, мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса”», — сказал спецпосланник американского президента.