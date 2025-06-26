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Кремль считает конфликты на Украине и Ближнем Востоке несопоставимыми

Российские власти считают, что российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который назвал деэскалацию между Израилем и Ираном «хорошим примером» для России и Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Стив Уиткофф накануне заявил, что деэскалация между Израилем и Ираном «воодушевляет весь мир». «Мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: “Знаете, мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса”», — сказал спецпосланник американского президента.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. В ответ Иран атаковал еврейское государство беспилотниками и ракетами. 22 июня США присоединились к израильской операции: американские ВВС нанесли удары противобункерными бомбами и крылатыми ракетами по трем иранским ядерным объектам. 24 июня вступило в силу перемирие между сторонами.

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