Кремль считает конфликты на Украине и Ближнем Востоке несопоставимыми

«Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире», — сказал Дмитрий Песков журналистам.
Стив Уиткофф накануне заявил, что деэскалация между Израилем и Ираном «воодушевляет весь мир». «Мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: “Знаете, мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса”», — сказал спецпосланник американского президента.
13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. В ответ Иран атаковал еврейское государство беспилотниками и ракетами. 22 июня США присоединились к израильской операции: американские ВВС нанесли удары противобункерными бомбами и крылатыми ракетами по трем иранским ядерным объектам. 24 июня вступило в силу перемирие между сторонами.