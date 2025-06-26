Назначение новых судей КС вызвало шквал критики в парламенте

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Бывший адвокат Майи Санду Николае Рошка и судья Люба Шова снова получили от парламента шестилетний мандат судей Конституционного суда.
В беседе с журналистами спикер Игорь Гросу даже не скрывал, что кандидатуры, кроме этих двух, парламентом даже не рассматривались.
Между тем, обсуждения назначений в законодательном форуме было бурным. В отсутствие депутатов оппозиционной парламентской группы «Победа», ранее заявивших о бойкотировании заседания, с трибуны выступили народные избранники Блока коммунистов и социалистов (БКС).
Депутат Григоре Новак указал на отсутствие прозрачности и исключение оппозиции из процесса консультаций.
«Этими проектами предусматривается назначение двух судей от парламента без предварительных консультаций с парламентскими фракциями. Это злоупотребление, которое противоречит хорошей практике и принципам правового государства», — заявил он.
Назначение судей в Конституционный суд должно быть прозрачным процессом, основанным на профессионализме и независимости, а не на политической принадлежности, подчеркнул депутат.
«Мы призываем большинство уважать парламент как институт и не превращать Конституционный суд в партийный инструмент. Надеемся, что новые судьи не станут орудиями для утверждения или неутверждения результатов выборов», — заявил Новак.
Его соратник по фракции Богдан Цырдя заявил, что происходит захват Конституционного суда правящей партией PAS.
«Конституционный суд уже был скомпрометирован в прошлом, в 2019 году, когда он незаконно распустил парламент, а затем сам отменил своё решение. Сегодня PAS повторяет те же практики захваченного государства», — заявил Цырдя.
Он указал на спешку, с которой происходит назначение, а также на отсутствие конкурса, консультаций с парламентскими фракциями и при полном игнорировании рекомендаций Венецианской комиссии.
«Эти судьи будут обязаны утверждать выборы только в случае победы PAS, оспаривать их в случае проигрыша PAS и блокировать доступ в парламент неудобным голосам. Узурпация власти и государственный переворот — это преступления, не имеющие срока давности. Рано или поздно ответственные за это предстанут перед законом», — также заявил Цырдя.
Депутат-коммунист Диана Караман напомнила, что полгода назад, когда принимали закон о Конституционном суде, она уже обращала внимание на то, что документ «делается под нынешний состав конституционного суда, который послушно выполняет все указания партии власти. Места не найдется только тем, кто имеет особое мнение». Она обвинила суд в грубом нарушении Кодекса о выборах, в частности, статьи 208, при утверждении итогов референдума и потребовала объяснений, почему из результатов были исключены 42 000 испорченных бюллетеней, хотя они являются формой волеизъявления. По словам Караман, Конституционный суд «переписал закон», чтобы добиться нужного результата.
Люба Шова ответила уклончиво: «Конституционный суд действовал в рамках Конституции. Решение уже принято и содержит юридические аргументы. Оно означает, что было поддержано большинством. В данной ситуации я не понимаю, что должна прокомментировать».
Караман резюмировала: «Я внимательно изучила решение КС и понимаю, почему вам трудно ответить. Оно грубо нарушает статью 208 — и обосновать это действительно невозможно».
Однако критиковали процесс назначения судей не только представители оппозиции. Так, бывшая соратница PAS, а ныне независимый депутат Олеся Стамате обратила внимание на подпорченный «имидж Конституционного суда».
«Учитывая, что четыре из шести судей назначены представителями правящей партии, даже без формального открытого конкурса, и что эти назначения носили явно политический характер — считаете ли вы, что такая процедура способствует укреплению имиджа и доверия граждан к беспристрастности Суда?» — спросила депутат.
В ответ Люба Шова сообщила, что в 2019 году нынешний состав КС был назначен другим парламентом. Она подчеркнула, что мандат парламента не совпадает с мандатом судей, поэтому «нельзя сказать, что те назначения были политически мотивированными только потому, что сегодняшний парламент другой».
За назначение Шовы и Рошки судьями КС проголосовали депутаты правящей партии PAS — 54 народных избранника. Партия социалистов провела перед зданием Конституционного суда акцию протеста «против узурпации власти».