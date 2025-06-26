Назначение новых судей КС вызвало шквал критики в парламенте

Депутат-коммунист Диана Караман напомнила, что полгода назад, когда принимали закон о Конституционном суде, она уже обращала внимание на то, что документ «делается под нынешний состав конституционного суда, который послушно выполняет все указания партии власти. Места не найдется только тем, кто имеет особое мнение». Она обвинила суд в грубом нарушении Кодекса о выборах, в частности, статьи 208, при утверждении итогов референдума и потребовала объяснений, почему из результатов были исключены 42 000 испорченных бюллетеней, хотя они являются формой волеизъявления. По словам Караман, Конституционный суд «переписал закон», чтобы добиться нужного результата.