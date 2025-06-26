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Президент Узбекистана вылетел в Беларусь

Лидер РУз примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Минск, сообщает пресс-служба главы государства.

«Лидер нашей страны примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя», — говорится в сообщении.

В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Участники рассмотрят приоритетные направления практического взаимодействия.

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